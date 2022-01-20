Muhtarlık İşleri Dairesi muhtarları dinlemeye devam ediyor

FATİH, İSTANBUL (Bültenler) - Ziyarette Muhtarlık Bilgi Sistemi hakkında yapılan bilgilendirme sonrası fikir alışverişinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, il ve ilçelerdeki mahalle muhtarları yerinde ziyaret ederek gerek bilgilendirme gerekse de muhtarların taleplerini almaya devam ediyor. Muhtar ve vatandaşların istek ve taleplerini yerinde inceleyerek ilgili daireye aktaran Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ziyaretleri kapsamında Yunusemre ilçesindeki Yağcılar ve Fatih Mahalle Muhtarlarını yerinde ziyaret etti. Yağcılar Mahalle Muhtarı Cevat Türkyılmaz ve Fatih Mahallesi Muhtarı Doğan Akın ile bir araya gelen heyet muhtarları Muhtarlık Bilgi Sistemi hakkında bilgilendirdi sonrasında ise taleplerini dinledi. Muhtarlar Türkyılmaz ve Doğan, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine 7/24 rahatlıkla ulaşabildiklerini söyledi. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından muhtarlara gönderilen hediyeler heyet tarafından muhtarlara takdim edilirken, heyet muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi.

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