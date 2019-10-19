19.10.2019 14:46

Muhtarlık görevini devraldığı babasına plaket takdim etti

-Mehmet Turan İnan, Şerefiye Mahallesi'nde 42 yıl muhtarlık yapan babasından son seçimlerde görevi devraldı

VAN - Van merkez İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahalle Muhtarı Mehmet Turan İnan, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle görevi devraldığı babasına plaket takdim etti.

Şerefiye Mahallesi'nde 42 yıl muhtarlık yapan babasından son seçimlerde görevi devralan Mehmet Turan İnan, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle babasına plaket takdim etti. Bir kafede düzenlenen törene İpekyolu Muhtarlar Derneği Başkanı Turgut Külay ve muhtarlar katıldı. Törende 42 yıl boyunca yaptığı hizmetlerden ötürü babasına plaket sunan Şerefiye Mahalle Muhtarı Mehmet Turan İnan, "42 yıl Şeerefiye Mahalle muhtarlığını onurla yaptı. Babamdan bu görevi devr almak güzel bir duygu. Bundan sonra mahalleme hizmet yapacağım" dedi.

Eski muhtar Şükrü İnan da, "Arkadaşlarıma bir araya geldiğim için mutluyum gururluyum. 42 yıl görev yaptım elimden geldiği kadar mahalleme ve ülkeme hizmet etmeye çalıştım. Bu plaketi bana layık gördükleri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahallede aday olanların en azından ilkokul mezunu olması gerekiyordu ancak adaylar arasında okuma yazma bilmeyen adaylar vardı. Ben de bu nedenle oğlumun aday olmasını istedim. Kendisi istemiyordu ancak bizim ve arkadaşlarının ısrarı üzerine aday oldu ve kazandı. Çok mutluyum. İnanıyorum ki oğlum da hizmetlerine devam edecektir" diye konuştu.

İpekyolu Muhtarlar Derneği Başkanı Turgut Külay da, "Muhtarımız 42 yıl mahallesine güzel hizmetler yaptı. 42 yıldan sonra görevi oğluna devretti. Oğlu da bilgi birikimli ve bu görevi layıkıyla yerine getirecek biridir. Ben bu anlamda eski muhtarımıza sağlıklı ömürler diliyor, kendilerinin muhtarlar gününü kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA