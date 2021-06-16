Muhtarlık binasını soyan şahıs yakalandı
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Muhtarlık binasını soyan şahıs yakalandı

Muhtarlık binasını soyan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'nin Keşan ilçesinde çok sayıda konut, iş yeri ve kurumuna son olarak da 3 mahalle muhtarlığının bulunulduğu binaya giren hırsız polis tarafından yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çok sayıda konut, iş yeri ve kurumuna son olarak da 3 mahalle muhtarlığının bulunulduğu binaya giren hırsız polis tarafından yakalandı. Tutuklanarak ceza evine gönderilen şahsın devam etmekte olan 10 ayrı dosyasının daha olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz gün 3 mahalle muhtarlığının bulunduğu bina ve yanındaki çay bahçesi ile birlikte bir kaç noktaya daha hırsız tarafından girilmiş; güvenlik kameralarına yakalanan hırsız, kayıtların yapıldığı cihazı sökerek kayıplara karışmıştı.

Aralarında evden, iş yeri ve kurumdan hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığı gibi çok sayıda suç dosyasının firarisi C.K. kamera kayıtları tarafından tespit edilirken, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar ile yakalandı. Daha önce de işlediği suçlarla esnafı bezdiren şahıs, dün 16.25 sıralarında Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan C.K. tekrar cezaevine gönderildi.

Şahsın ayrıca mahkemede devam etmekte olan 10 ayrı dosyasının daha bulunduğu bilgisine ulaşıldı. - EDİRNE

Muhtarlık binasını soyan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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