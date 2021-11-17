Muhtarlık binasında cansız bedeni bulunan muhtar, kalp krizinden ölmüş

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde muhtarlık binasında ölü bulunan muhtar Semiha Aras'ın (72) kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Aras, bugün kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi Muhtarı Semiha Aras, dün saat 20.00 sıralarında muhtarlık binasındaki odasında polis tarafından ölü bulundu. Pazartesi günü hayatını kaybettiği belirlenen Aras'ın şüpheli ölümü ile ilgili polis ekipleri detaylı inceleme yaptı.Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda bugün yapılan otopside Semiha Aras'ın kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi. Muhtarlıkta üçüncü dönemi olan, emekli hemşire 2 çocuk annesi Aras için Acıpayam ilçesi Merkez Çarşı Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Cenazeye yakınları başta olmak üzere Bağımsız Denizli Milletvekili Teoman Sancar, CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve mahalle muhtarları katıldı. Öğle namazı vakti kılınan cenaze namazı sonrası Aras'ın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.