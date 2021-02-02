Muhtarlık Bilgi Sistemi hizmet kalitesini artırdı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Konya genelindeki 1154 muhtara sunduğu hizmetleri kolaylaştırmak için hayata geçirdiği Muhtarlık Bilgi Sistemi (MUBİS) sayesinde çok daha hızlı ve etkin hizmet verdiği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Konya genelindeki 1154 muhtara sunduğu hizmetleri kolaylaştırmak için hayata geçirdiği Muhtarlık Bilgi Sistemi (MUBİS) sayesinde çok daha hızlı ve etkin hizmet verdiği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazlı açıklamada, belediyenin 2020 yılında muhtarlardan gelen 10 bine yakın talebe geri dönüş sağladığı belirtildi.

Açıklamaya göre, 4 yıl evvel kurulan Konya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Bilgi Sistemi ile Konya'nın 31 ilçesindeki muhtarların iş yükü azaltılırken işlerin daha hızlı gerçekleşmesine de katkı sağlıyor.

Açıklamasında görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, muhtarların Büyükşehir Belediyesinin yönetim omurgasının kılcal damarlarını temsil ettiğini belirtti.

Altay, şunları kaydetti:

"Konya'mızın bin 154 mahallesinde sorunların çözülmesi ve taleplerin yerine gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu konuda en önemli referans noktamız çok değerli muhtarlarımız. Muhtarlarımızdan 2020 yılında 10 bine yakın talep aldık. Bu talepleri MUBİS Üzerinden değerlendirerek geri dönüş sağladık. İlçe belediyelerimizin hizmet alanına giren talepler ise belediyelerimize yönlendirildi. Yine aynı yıl içinde ilçelerimizdeki bin 016 muhtarımıza ilk yardım eğitimi verirken pandemi tedbirleri kapsamında ise muhtarlarımızın tamamına 58 bin adet hijyen desteğinde bulunduk."

mubis.konya.bel.tr adresinden sisteme giren muhtarlar, cep telefonlarına gelecek takip numarası ile taleplerini takip edebiliyor.

Sistem, Konya ve ilçelerindeki tüm muhtarlardan gelen talepleri anında belediyeye iletirken, hangi ilçeden hangi yatırımlara ne kadar talep olduğu, istatistikler, yüz yüze görüşme gerektirmeden talepler ve şikayetlerin ekran başından veya mobil uyumlu sistem üzerinden takip edilebilme kolaylığını sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın