Muhtarlığı Bir Oy Farkla Kazandı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir mahallede muhtar adayı olan Süleyman Arslanoğlu, bir oy farkla rakibini geçerek muhtarlığı kazandı.

İlçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Kadifekale Mahallesi'ndeki kayıtlı seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oylarını kullandı. Sayım sonucunda iki muhtar adayı arasından Süleyman Arslanoğlu 67, mevcut muhtar Mücahit Keleşoğlu ise 66 oy aldı.

Bir oy farkla muhtarlığı kazanan Arslanoğlu, büyük sevinç yaşadı.

"Benim için de sürpriz oldu"

Arslanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son oy zarfı kaldığında eşitliğin söz konusu olduğunu gördüklerini belirterek, "Mevcut muhtarımıza, '2,5 yıl sen, 2,5 yıl ben muhtarlık yapayım, son oy zarfını açmayalım.' dedim fakat muhtarımız son oyun da açılmasını istedi. Son oy zarfından da benim ismim çıkınca, bir oy farkla seçimi kazandım. Demek ki bir oyun değeri çok büyük. Böyle bir sonuç beklemiyorduk, bizim için sürpriz oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA