Muhtarlığa giren hırsızın kamera görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı
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Muhtarlığa giren hırsızın kamera görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı

ÇORUM'da, muhtarlık bürosuna giren hırsız, para ve cep telefonu çalarak, kayıplara karıştı.

Muhtarlığa giren hırsızın kamera görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı
03.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:44

ÇORUM'da, muhtarlık bürosuna giren hırsız, para ve cep telefonu çalarak, kayıplara karıştı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansırken, muhtar Hasan Belli, görüntüleri sosyal medyadan 'Bir bu eksikti' notuyla paylaşıp, şüphelinin bulunmasını istedi.

Kent merkezindeki Gülabibey Mahallesi'nin muhtarı Hasan Belli, önceki gün sabah saatlerinde geldiği muhtarlık ofisinin dağınık olduğunu ve para ile cep telefonunun çalındığını fark etti. Belli, güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde şapkalı kişinin, çekmecelerini karıştırdığını, muhtarlık ofisi içindeki 40 TL ve cep telefonunu çaldığını tespit etti. İhbar üzerine polis ekipleri, kayıplara karışan hırsızının kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, hırsızı teşhir eden muhtar Belli, "Bir bu eksikti. Halkın evi muhtarlığımıza giren hırsızın görüntüleri. Şikayetimizi yaptık, kısa zamanda bulunur inşallah" notunu yazdı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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