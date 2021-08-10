MUHTARLARLA GÜNDEM KONULARI ELE ALINDI

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezinde mahalle muhtarlarına gündem konuları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezinde mahalle muhtarlarına gündem konuları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Beyşehir Kaymakamlığı tarafından düzenlenen toplantıya, Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Muhtarlara yönelik yapılan programda, orman yangınları, anız yangınları, COVİD- 19 aşılama uygulamaları ve muhtarlar bilgi sistemi ile ilgili konular hakkında bilgiler aktarıldı. "ORMANLARIMIZIN KIYMETİNİ BİLİN, ANIZ YAKMAYI BIRAKIN" Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, ormanların önemine değinerek son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarında yaşananlara dikkat çekti. Ardından tarlalarda anız yakma eylemine son verilmesi gerektiği vurguladı. Başkanımız Bayındır, "Ormanlarımızın değerini kıymetini bilmeliyiz. Ülkemizde yaşanan orman yangınları hepimizi derinden etkilemiştir. Dolayısıyla bir ağacın yetişmesi için 30 yıl gibi bir zaman dilimine ihtiyaç var. Ülkemizin her yerinde acele fidan dikimine gidilmesi gerekir. İlçemizde bu alanlara örnek olarak Çamlıtepe'nin olduğu güzergahlara fidan dikimi yapabiliriz. Mesela 90 yılında Esentepe mahallesine diktiğimiz fidanlar bunca zaman içinde orman oldu. Yarınlarımızın ormanlarını oluşturmak için şimdiden planlamaların yapılması kanaatindeyim. Özellikle şuna dikkat etmeliyiz; bunca yıllık yatırımlarımızı bir yanlışa kurban etmemeliyiz. Çünkü yangınların çoğu cehalet, sabotaj ya da bir ihmalin sonucu meydana geliyor. Buradan özellikle şunu belirtmek istiyorum; hasattan sonra bizde ki anız yakma alışkanlığından vazgeçelim. Ateşin şakaya gelmediğini gördük. Geçtiğimiz günlerdeki orman yangınlarında insanlarımız hayatlarını mallarını sevdikleri yerleri kaybetti. Şimdi yanan kül olan ormanları yeniden ihya etmek o kadar kolay değil. O yüzden tarladaki anızları yakmamak ve içindeki canlılara zarar vermemek hepimizin insani görevi olduğunu düşünüyorum. BAŞKANIMIZ BAYINDIR'DAN AŞI ÇAĞRISI Muhtarlarla yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır aşı olun çağrısında bulundu. Başkanımız Bayındır, "Önemli konulardan bir tanesi de COVİD- 19 salgını ile alakalı bir gevşeme olmasıdır. Salgın sayısı artmaya başladı. Lütfen köyümüzü, beldemizi, mahallemizi uyaralım aşılarını olsunlar. Salgın oranı gittikçe yükseliyor, televizyonlarda her gün bir açıklama duyuyoruz. Bakanlık bu konuda uyarıyor, aşılarımızı olalım diye, aşı vurulma oranını %60'dan %80'lere çıkaralım. Biz bunları yapabilecek milletiz. Tıp'ın elinden gelen tavsiyelere kulak vermeliyiz. 2 aşı olacaksak 2 aşı olalım 3'üncüyü olacaksak olalım bunları yapalım. Ben 3 aşı oldum bakın bana bir şey olmadı. Kalbim de bedenimde yerinde duruyor. Sağlık ve orman yangını üzerine yapılan bu toplantı yerinde olmuş. İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Orman İşletme Müdürü Fırat Arıkan, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Kendir ve bütün kurum amirlerimize teşekkür ediyorum. " ARIKAN, "BU DÖNEMLERDE ANIZ YAKMAYIN, ATEŞSİZ PİKNİK YAPIN" Beyşehir Orman İşletme Müdürü Fırat Arıkan ise bilgilendirme toplantısında muhtarlara şu tavsiyelerde bulundu; "Bizim istirhamımız şudur, ekipman olarak en zafiyetli dönem içeresinde olduğumuz için işletme olarak anız yakılmaması özellikle ateşsiz pikniğin tercih edilmesidir. Özellikle köyümüze ve mahallemize giren yabancı araçlar var ise gerek kolluk kuvvetleri, gerek bizler kanalı ile ihbarda bulunup iletişim kurabilirsiniz. İnşallah bundan sonra kazasız belasız yangınsız yıllar geçiririz. " Toplantıda tüm mahalle muhtarlarına katılım belgesi verilerek buradaki program sona erdi.

Kaynak: Habermetre