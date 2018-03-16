Muhtarlarla Çiğli'ye Hizmet

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan mahalle muhtarlarıyla beraber sorunların yerinde tespiti ve çözümüne yönelik olarak gerçekleştirdiği muhtarlık ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Başkan Arslan, Çiğli'de bulunan mahalle muhtarını sırayla ziyaret ederek, mahallelere daha hızlı ve kaliteli hizmet götürmeyi hedefliyor.

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Çiğli'nin birçok mahallesinde taleplerin yerinde tespiti ve çözümüne yönelik olarak gerçekleştirdiği muhtarlık ziyaretlerine son hızla devam ediyor. Başkan Arslan ziyaretlerine Egekent Mahalle Muhtarlığından başladı. Hizmetlerin daha kaliteli ve zamanında yapılabilmesi için muhtarlarla iletişim halinde olduklarını belirten Başkan Arslan, ziyaretlerine Atatürk, İzkent, Çağdaş, Cumhuriyet, İnönü, Gazi Mustafa Kemal, Uğur Mumcu, Sasalı ve Kaklıç muhtarlarıyla devam etti. Muhtarlarla beraber, başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve teknik ekiple sokakları teker teker gezen Başkan Arslan, yerinde tespit ve incelemelerde bulunarak gerekli talimatları verdi.

Başkan Hasan Arslan, mahalle muhtarları ile vatandaşlara sokaklarda kaldırım yenilenmesi ve yeşil alan çalışmalarının başlatılması, yol ve merdivenlerin onarımı, yeni park yapımı ile mevcut parkların iyileştirilmesi; oyun grubu ve fitness aletlerinin yerleştirilmesine ilişkin hizmetler konusunda yapılanlarla ilgili bilgi verdi.

"Muhtarlarımızla hizmet ediyoruz"

Muhtarlarla genel toplantıların dışında bire bir çalışmaya da önem verdiklerini belirten Başkan Arslan, "Mahallelerde muhtarlarımıza ihtiyacımız var. Muhtarlarımız bizim için önemli ve değerlidir. Kendileriyle her konuda uyumlu çalışmayı önemsiyoruz" diye konuştu. Çiğli'de vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilenen, çözüm üretilmesi adına yerinde tespit ve incelemelerde bulunmayı ihmal etmeyen Başkan Arslan, "Sosyal belediyecilik yapmaya çalıştığımızı, vatandaşlarımızın bütün sorunlarına yönelik kalıcı ve hızlı çözümler üretmek için canla başla uğraştığımızı her fırsatta söylüyorum. Bugün de başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve teknik ekibimizle beraber yollara düştük ve mahallemizin eksiklerinin giderilmesi için yerinde incelemeler yapıyoruz. Muhtarımızla beraber fiziki koşulları değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımız mahallelerinde gerçekleşmesini istediklerini bize bildiriyor ve yerinde inceliyoruz. Elimizden geldiği kadar, gücümüz yettiği sürece taleplerine cevap vermeye çalışacağız. Onlar için en iyisini istiyoruz" dedi. - İZMİR