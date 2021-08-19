AK PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ AHMET TAN EMET'TE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ AHMET TAN EMET'TE

AK PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ AHMET TAN EMET'TE
Habermetre - Haberler | Toplum

AK PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ AHMET TAN EMET'TEBugün Akşam üstü Emet ilçesine gelen AK parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, AK parti il başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya İl genel meclisi başkanı Musa Yılmaz, Emet belediyesi desteğiyle kurulan kadın kooperatifi EMKO'nun üretim...

AK PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ AHMET TAN EMET'TE

Bugün Akşam üstü Emet ilçesine gelen AK parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, AK parti il başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya İl genel meclisi başkanı Musa Yılmaz, Emet belediyesi desteğiyle kurulan kadın kooperatifi EMKO'nun üretim atölyesinde incelemelerde bulundular.

Emet Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet ilçe başkanı Süleyman Ciner ile yönetim kurulu tarafından karşılanan heyet EMKO'daki incelemelerin ardından muhtarlar toplantısına geçti.

Saat 21. 00 de başlayacak toplantıda Emet merkez ve köy muhtarları ile toplantıda bir araya gelecek heyet, çalışmaları ve yeni talepleri değerlendirecek.

AK PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ AHMET TAN EMET'TE

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Destici
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Ali Koç Gervinho Fatih Terim Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ AHMET TAN EMET'TE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 11:46:58. #1.15#

title