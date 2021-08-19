AK PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ AHMET TAN EMET'TE

AK PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ AHMET TAN EMET'TEBugün Akşam üstü Emet ilçesine gelen AK parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, AK parti il başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya İl genel meclisi başkanı Musa Yılmaz, Emet belediyesi desteğiyle kurulan kadın kooperatifi EMKO'nun üretim...

AK PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ AHMET TAN EMET'TE

Bugün Akşam üstü Emet ilçesine gelen AK parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, AK parti il başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya İl genel meclisi başkanı Musa Yılmaz, Emet belediyesi desteğiyle kurulan kadın kooperatifi EMKO'nun üretim atölyesinde incelemelerde bulundular.

Emet Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet ilçe başkanı Süleyman Ciner ile yönetim kurulu tarafından karşılanan heyet EMKO'daki incelemelerin ardından muhtarlar toplantısına geçti.

Saat 21. 00 de başlayacak toplantıda Emet merkez ve köy muhtarları ile toplantıda bir araya gelecek heyet, çalışmaları ve yeni talepleri değerlendirecek.

Kaynak: Habermetre