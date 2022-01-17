Muhtarların talepleri dinlendi

Vali Ali Çelik, vatandaşların talep ve sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

Vali Ali Çelik, vatandaşların talep ve sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

Yaylababa Köyünde, 19 köy ve mahalle muhtarıyla bir araya gelen Vali Ali Çelik; sorunları, talepleri ve ihtiyaçları dinledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, Vali Çelik'e ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri