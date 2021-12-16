Muhtarların talep ve önerilerini dinlediler

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla mahalle muhtarları ziyaretleri başlatıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Durmuş Turkan ve müdürlük personeli, ziyaret edilen muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

2019'dan bu yana özellikle iki yıllık pandemi sürecindeki sosyal belediyecilik anlayışıyla, toplumu çaresiz- kimsesiz bırakmama uğraşı veren, dayanışmacı bir belediyeciliğe geçişle başka tür bir yönetim anlayışının da mümkün olduğunu gösteren Bodrum Belediyesi, halkın yanında halkla iç içe olmaya devam ediyor.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı Halkla İlişkiler Biriminin ilçedeki şehit yakınları, gaziler ve eğitim kurumlarını ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından engelli ailelerini ziyaretlerine başladığı bugünlerde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri de mahalle muhtarlarını bir bir ziyaret ediyor.

Dağbelen, Yaka, Ortakent, Gürece, Akyarlar ve Yahşi mahalle muhtarlarını ziyaret eden Durmuş Turkan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın "Dayanışmacı politikalarla hareket ederek projeler üretip, toplumla bütünleşmiş bir anlayışla çalışmaktan ve bu çerçevede hayata geçirilen sosyal politikalardan yanayız" sözleriyle sevgi ve selamlarını iletip muhtarların taleplerini dinledi.

Gerek gün geçtikçe zorlaşan ekonomik hayat gerekse kış mevsiminin kendisini hissettirmesi sebebiyle muhtarlardan, mahallede bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar hakkında bilgiler alan Durmuş Turkan, ayrıca mahallelerinde hastaneye kendi imkanlarıyla gidemeyecek durumda bulunan yaşlı vatandaşların da listeleri çıkarılıp kendilerine iletilmesini isteyerek, Belediyenin diğer müdürlüklerine de iletilecek talep ve önerileri not aldı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bölgemizde bulunan diğer mahalle muhtarlarının ziyaretlerine belirlenen program doğrultusunda devam edecek. - MUĞLA