Muhtarları Belediyelerin Mahallelerdeki Gönüllüsü Olarak Görüyoruz

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonundaki programa katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, muhtarları belediyenin birer çalışanı, gönüllüsü mahallelerde birer müdür olarak gördüklerini belirtti. Üçüncüsünü düzenledikleri eğitim seminerlerini bundan sonra Büyükşehir'e bağlı bin 200 muhtara yönelik yapmayı arzu ettiklerini ifade eden Kılca, Türkiye'nin belediyecilikte 75 yıl 1580 sayılı yasayla yönetildiğini anımsattı. Kılca, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2005 yılında mahalli idarelerde reform niteliğindeki belediye kanununun yeniden yapılandırılmasıyla belediyeciliğin önü açıldı. Bu doğrultuda muhtarların özlük haklarında ciddi düzelmeler oldu. En son gelinen noktada 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi yasasında yapılan değişiklikle Konya ilinin tamamı Büyükşehir'e bağlandı. Bu yasayla artık muhtarların doğrudan muhatap olacağı kendileriyle ilgilenecek bir şube müdürlüğü ve üzerinde de bir daire başkanlığı oluşturuldu. Buna bağlı olarak geliştirilen MUBİS sistemi doğrudan belediye başkanımıza ulaşmanızı sağlıyor" diye konuştu.

Eğitim programına katılan muhtarlara teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Koordinasyon Daire Başkanı Mustafa Yazlık, yapılan programlarla ilgili çok pozitif geri dönüşlerin olduğunu, eğitim programlarını diğer ilçelerde de devam ettirmeyi düşündüklerini belirterek, "Konyamızda belediyecilik hizmetlerini muhtarlarımızla birlikte sürdürüyoruz. Muhtarlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı Göçü Mahalle Muhtarı Ahmet Küçük düzenlenen program nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Eğitimci Yazar Halil Atalay, sorumluluk bilinci ve değerler eğitimi; Dr. Faik Özdengül de etkili iletişim konularında seminer verdi.

Muhtarlık Bilgi Sistemi (MUBİS) eğitiminin de verildiği programın sonunda muhtarlara katılım sertifikaları takdim edildi.