Muhtarlardan Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Sivas'ta muhtarlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Sivas'ta görev yapan muhtarlar program düzenledi.

Ellerinde bulunan Türk bayraklarıyla askerlik şubesine gelen muhtarlar, silah altına alınmak istediklerini söyledi.

Gurup adına açıklama yapan Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç, "Sivas'ta görev yapan tüm muhtarlar adına dilekçe verdik. Zeytin Dalı Operasyonu'na destek vermek için askerlik şubesi önünde toplanmış bulunuyoruz. Bu vatan hainlerinin kökünün kazınıncaya kadar operasyonların sürmesini istiyoruz." diye konuştu.

Daha sonra 40 muhtar, askerlik şubesine girerek askere gitmek için dilekçe verdi.