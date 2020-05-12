Muhtarlardan yürüyen merdivene destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muhtarlardan yürüyen merdivene destek

Samsun'da muhtarlar, Canik ilçesinde bulunan Doğu Park Üst Geçidine yapılan yürüyen merdivene destek verdi.

Muhtarlardan yürüyen merdivene destek
12.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:14

Samsun'da muhtarlar, Canik ilçesinde bulunan Doğu Park Üst Geçidine yapılan yürüyen merdivene destek verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Canik ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Doğu Park Üst Geçidine ek olarak yürüyen merdiven yapıldı. Yürüyen merdivenle, vatandaşların asansörün bozulması durumunda mağdur olmalarının önüne geçmek, Doğu Park'a ve tramvaya ulaşımlarını kolaylaştırmak amaçlandı. Projeye bazı kesimlerden 'gerek olmadığı' yönünde eleştiri geldi. Eleştiriler üzerine Canikli muhtarlar, bazı siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla söz konusu yürüyen merdiven önünde destek açıklaması yapıldı. Yürüyen merdivene sahip çıkılan açıklamada sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.

"Üst geçitte izdiham yaşanmıştı"

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Cevdet Dursun, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü kutlamalarında bu üst geçitte izdiham yaşanmıştı. Samsunumuzun ve Türkiyemizin birçok farklı illerinden gelen dostlarımızın Samsun'daki ağırlanmasında üst geçidin yetersizliğini gördük. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e bu yatırımı yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Burada bunun yapılmasının onur ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin parlayan güneşi Samsunumuzun hak ettiği hizmetleri almasını talep ediyoruz" dedi.

Üst geçidin yetersizliğine dikkati çeken ve yaşlı vatandaşların burayı kullanımında sorun yaşadıklarını ifade eden Belediyeevleri Muhtarı Rıfat Öktem, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza, AK Parti İlçe Başkanımıza ve Canik Belediye Başkanımıza bu hizmeti ilçemize gelmesinde büyük rol oynadıkları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Samsun İli Fakirleri Koruma Derneği Muhasibi Hatice Uzun, "Ben Canik'te ikamet ediyorum. Gerçekten gerekli bir hizmetti. Karşıya geçmekte zorlanıyorduk. Bu bizim için de Samsun için de önemli bir hizmettir. Yapılan her hizmeti destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Üst geçidin ardında Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi-Kampı, Bandırma Gemi-Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi ve Doğu Park gibi alanlar olduğuna dikkati çeken ve yürüyen merdivenin gerekli olduğunu vurgulayan siyasi partilerin meclis üyeleri de yapılan hizmette emeği geçenlere teşekkür etti.

Eyleme Canik ilçesi mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılım sağladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Haber
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Haber
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor Haber
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Haber
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı Haber
Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu
Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu
Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu
Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu
Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Acun Ilıcalı, 'Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor
İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bucak'ta dün çalışmaya başlayan bir berberde koronavirüs tespit edilince ilçede alarm verildi
Bucak'ta dün çalışmaya başlayan bir berberde koronavirüs tespit edilince ilçede alarm verildi
Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu
Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti
Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti
Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim
Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
Koronavirüs salgınında normalleşmenin başladığı gün İstanbul'da son 53 günün en hareketli günü oldu
Koronavirüs salgınında normalleşmenin başladığı gün İstanbul'da son 53 günün en hareketli günü oldu
İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu
İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu
Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sinan Özen Ersin Korkut Hatice Çarpar
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Lionel Messi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Karar 19 Mayıs Beşiktaş
Şu an buradasınız: Muhtarlardan yürüyen merdivene destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 19:31:52. #1.15#
title