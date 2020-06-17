Muhtarlardan VEDAŞ'a teşekkür
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Muhtarlardan VEDAŞ'a teşekkür

Van'ın Tuşba ilçesinin sahil mahallelerinin muhtarları, VEDAŞ Van İl Müdürü İsmail Özdemir'i makamında ziyaret ederek teşekkür plaketi verdi.

Muhtarlardan VEDAŞ'a teşekkür
17.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:45

Van'ın Tuşba ilçesinin sahil mahallelerinin muhtarları, VEDAŞ Van İl Müdürü İsmail Özdemir'i makamında ziyaret ederek teşekkür plaketi verdi.

Kasımoğlu, Mollakasım, Ağartı, Atmaca, Alaköy ve Tuşba ilçesine bağlı bazı mahallelerin muhtarları, VEDAŞ'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında muhtar heyeti adına söz alan Alaköy Muhtarı Zeki Akyürek, "Temsilcisi olduğumuz mahalleler, Van'ın yazlık tatil merkezleri olduğu için bu dönemlerde nüfusumuzda çok büyük artış oluyor. Mahallelerimizde elektrik arzında aksama yaşanmaması için VEDAŞ ekipleri çok büyük gayret gösterdiler. Trafolarımız, iletkenlerimiz, direklerimiz hepsi elden geçirildi. Mahallelerimize gelerek bizleri dinlediler, sorunları yerinde tespit ederek kısa sürede çözüme kavuşturdular. Gayretli çalışmaları nedeniyle VEDAŞ'ı ziyaret ederek hizmetlerinden ötürü teşekkür plaketimizi takdim ettik" dedi.

Hizmet kalitesini geliştirerek tüketici memnuniyetini daha da artırmayı hedeflediklerini belirten Özdemir, "Van'ımızın tamamında ekiplerimiz 7/24 kesintisiz enerji arzı için görev yapmaktadır. Kentimizin enerji altyapısını güçlendirmek için merkezden sınırın sıfır noktasına kadar çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yaz döneminde halkımızın aileleri ile birlikte tatil yaptığı, özellikle hafta sonlarında yoğun bir talebin olduğu sahil bölgelerimizin elektrik şebekesini güçlendirmek için çalışmalarımızı tamamladık. Çalışmalarımız süresince bizlere destek olan ve ziyaretleriyle bizleri onurlandıran kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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