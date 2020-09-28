Muhtarlardan Tuşba Belediye Başkanı Akman'na ziyaret

Van'ın Edremit ilçesindeki bazı mahalle muhtarları, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı makamında ziyaret etti.

Van'ın Edremit ilçesindeki bazı mahalle muhtarları, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akman, belediyenin projeleri hakkında muhtarlara bilgi verdi.

Akman, yaptığı açıklamada, Edremit ilçesini kardeş ilçe olarak gördüklerini söyledi.

Van'ın güzelleşmesi için çaba gösterdiklerini belirten Akman, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'muhtarlarımız demokrasimizin temel taşları ve uç beyleridir.' diyor. Dolayısıyla belediye ve halk arasında köprü görevi gören muhtarlarımız bizim için çok kıymetlidir. Birlik ve bütünlük içinde hareket ettiğimizde Van halkımız kazanacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan