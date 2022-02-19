Muhtarlardan Özlü'ye ziyaret - Haberler
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Muhtarlardan Özlü'ye ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Muhtarlardan Özlü'ye ziyaret

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Düzce'mizin gelişimi, değişimi ve dönüşümü noktasında gösterdikleri özverili gayretlerinden ötürü muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Düzce'mizin gelişimi, değişimi ve dönüşümü noktasında gösterdikleri özverili gayretlerinden ötürü muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce Şube Başkanı Tacettin Kaval ve Yönetimini Kurulu Üyeleri Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından konuşan Başkan Özlü, "Muhtarlar en ücra köşelere ulaşabilen, devletle halkın arasındaki kılcal damarlardır. Her bir muhtarımız, milletimiz adına çok önemli bir vazifeyi yerine getirmektedir. Bu anlamda muhtarlarımız bizim için önemli. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Faruk Özlü, Türkiye, Düzce, Yerel, Haberler

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