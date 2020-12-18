Muhtarlardan Kayme Sarayı'nın bira kutularının tasarımında kullanılmasına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Muhtarlardan Kayme Sarayı'nın bira kutularının tasarımında kullanılmasına tepki

18.12.2020 14:40 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:43
Muhtarlardan Kayme Sarayı'nın bira kutularının tasarımında kullanılmasına tepki

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Nehri köyündeki Kayme Sarayı'nın bira kutularının tasarımında kullanılmasına tepkiler devam ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Nehri köyündeki Kayme Sarayı'nın bira kutularının tasarımında kullanılmasına tepkiler devam ediyor.

Şemdinli Muhtarlar Derneği üyeleri, korona virüs salgını nedeniyle maske ve mesafe kurallarına uyarak Kayme Sarayı'nın bira kutularının tasarımında kullanılmasına tepki gösterdi. Muhtarlar adına açıklama yapan Dernek Başkanı Lokman Bilmez, birçok İslam aliminin yetiştirildiği Şemdinli ilçesindeki Kayme Sarayı fotoğraflarının içki kutularına basılmasının toplumu derinden yaraladığını söyledi. Bilmez, "Milletimizin sesi olan muhtarlar olarak, ilimizi ve ilçelerimizi tanıtmak amacıyla kullanılacak çok sayıda öznemiz varken, Kayme Sarayı'nın fotoğrafının kullanılmış olması kabul edilemez bir durumdu. Bu zihniyetin Fransa'daki karikatüristin zihniyetinden bir farkı yoktur. Aksi halde halkın değerlerine, inancına ve kültürüne yapılan bu hadsizliğin ilgili firma tarafından derhal kaldırılmasını ve halkımızdan özür dilemesini bekleriz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Öykü Çelik Cansu Dere Gülben Ergen Şevket Çoruh
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Türk Adana Kredi Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muhtarlardan Kayme Sarayı'nın bira kutularının tasarımında kullanılmasına tepki | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 14:44:44. #1.15#
title