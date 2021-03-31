Muhtarlardan karakol amirine veda programı
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Muhtarlardan karakol amirine veda programı

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Muhtarlardan karakol amirine veda programı

Mersin'in Tarsus ilçesinde mahalle muhtarları ataması başka polis merkezine çıkan amire veda programı düzenledi.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde mahalle muhtarları ataması başka polis merkezine çıkan amire veda programı düzenledi.

Şehit Lütfican Polis Merkezi Amiri Komiser Ramazan Dumrul'un ataması başka polis merkezine çıkması üzerine bölge muhtarları Dumrul için veda programı düzenledi. Muhtarlar, yeni atanan polis merkezi amiri komiser Mehmet Çetinkaya'da hoş geldin dediler.

Tarsus-Çamlıyayla Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Naci Güllü ve bölge muhtarların katıldığı programda, Şehit Lütfican Polis Merkezi Amiri Ramazan Dumrul'a hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, mahallenin sorumluluk alanı içinde olduğu polis merkezi amirinin atamasının çıkmasından dolayı üzüntülü olduklarını, iyi bir dost kazandıkları içinde mutlu olduklarını ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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