Muhtarlardan İdea'ya Ziyaret

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 16 mahalle muhtarı, İslami Değerler Akademisi (İDEA) Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneğine ziyarette bulundu.

Muhtarlar, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından Prodes projesiyle desteklenen İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneğinin Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki merkezini ziyaret ederek Dernek Başkanı Mustafa Yıldız ve İmam Hatip Gönüllüleri ve İlahiyat Gönüllüleri Derneği (İLKDER) Başkanı Yaşar Bağbekleyen'le görüştü.

İDEA'nın yurt içinde ve dışında yaptığı faaliyetler hakkında bilgi veren Yıldız, "İslami Değerler Akademisi Yardım Marketi" ile İslahiye'deki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayı planladıklarını söyledi.

Yıldız, ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartı dağıtarak yardım marketinden her ay iki kez alışveriş yapacakları bir imkan sunacaklarını dile getirerek, bu nedenle gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit etmek için muhtarlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Çamlıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Deveci, İDEA'nın Yardım Marketi ile çok önemli bir sosyal görevi yerine getirdiğini ifade ederek, bu sayede gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılmış olacağını kaydetti.