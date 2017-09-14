Muhtarlardan Havza Kaymakamı Yılmaz'a Ziyaret

Türkiye Muhtarlar Derneği Havza Şubesine üye muhtarlar, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz'ı ziyaret etti.



Kaymakam Yılmaz, muhtarların bulunduğu konum itibari ile halka en yakın kişiler olduklarını belirtti.



Muhtarların, görev mahallinde devlet kurumlarını temsil ettiğini söyleyen Yılmaz, "Kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesinde muhtar ve idareciler arasındaki irtibat önemlidir. Diğer taraftan muhtar, vatandaşın devlete karşı yükümlülüğünün de yerine getirilmesini takip etmelidir. El ele vererek ilçemizi daha güzel yere getirmek için çalışacağız." dedi.



Türkiye Muhtarlar Derneği Havza Şubesi Başkanı Atilla Turguter ise Kaymakam Yılmaz'a görevinde başarılar dileyerek, "Bizlerin görevi halkımızın istek ve talepleri en doğru ve hızlı şekilde sizlere iletmek ve bu hizmetlerin halkımıza ulaşmasına yardımcı olmak. İnşallah hep birlikte halkımıza hizmet için elimizden geleni yapacağız." dedi.



Konuşmaların ardından Yılmaz, Turguter ve dernek üyesi muhtarlardan mahalleleri hakkında bilgiler aldı.