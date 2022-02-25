Muhtarlardan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muhtarlardan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Muhtarlardan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ziyaret

Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Refik Özaydın ve beraberinde ki muhtarlar Eskişehir Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.

ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Refik Özaydın ve beraberinde ki muhtarlar Eskişehir Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret heyetini Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici ve hastane idarecileri karşıladı. Hastane yemekhanesinde düzenlenen kahvaltı programı sonrasında muhtarlar, Başhekim Bildirici ve idareciler eşliğinde hastanenin çeşitli alanları ziyaret ederek bilgilendirildi. Konferans salonunda ziyaret heyetine hastanenin açılışından bugüne kadar yapılan faaliyetlerin ve sağlık hizmetinin anlatıldığı sunum, Başhekim Uzm. Dr. Yaşar Bildirici tarafından gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Muhtarlardan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ziyaret

Muhtarlardan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ziyaret

Muhtarlardan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ziyaret

Muhtarlardan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ziyaret

Muhtarlardan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ziyaret

Muhtarlardan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Şehir Hastanesi, Eskişehir, Hastane, Türkiye, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title