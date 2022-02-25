Muhtarlardan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ziyaret

ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Refik Özaydın ve beraberinde ki muhtarlar Eskişehir Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret heyetini Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici ve hastane idarecileri karşıladı. Hastane yemekhanesinde düzenlenen kahvaltı programı sonrasında muhtarlar, Başhekim Bildirici ve idareciler eşliğinde hastanenin çeşitli alanları ziyaret ederek bilgilendirildi. Konferans salonunda ziyaret heyetine hastanenin açılışından bugüne kadar yapılan faaliyetlerin ve sağlık hizmetinin anlatıldığı sunum, Başhekim Uzm. Dr. Yaşar Bildirici tarafından gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR