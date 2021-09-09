Muhtarlardan Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür
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Muhtarlardan Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür

Muhtarlardan Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür
Bültenler - Haberler | Güncel

Akhisar Belediyesi tarafından 21 Ağustos günü Kayalıoğlu Futbol Sahasında düzenlenen 562. Akhisar Çağlak Yağlı Güreşleri ardından Akhisarlı muhtarlar, Belediye Başkanı Besim Dutlulu makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Türkiye'nin en uzun soluklu güreşleri arasında yer alan 54'ü başpehlivan olmak üzere 479 sporcunun katıldığı Akhisar Çağlak Yağlı Güreşleri'nin bu yıl da çok heyecanlı ve çok renkli geçtiğine değinen muhtarlar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya kusursuz organizasyon için teşekkür ederek gelecek yıllarda da devam etmesi dileklerini iletti.

Başkan Besim Dutlulu ise ziyarette yaptığı açıklamada, "Akhisarlı muhtarlarımız, 21 Ağustos'ta gerçekleştirdiğimiz 562. Akhisar Çağlak Yağlı Güreşleri'nin görkemli ve başarılı bir şekilde hayata geçtiğini belirterek teşekkürlerini iletmek üzere ziyaretimize geldiler. Güzel dilekleri ve nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Bültenler

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