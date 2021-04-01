Muhtarlardan Baydilli'ye teşekkür

Karaköprü'ye bağlı kırsal mahalle muhtarları İlçe Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi ziyaret ederek, mahallelerinde yapılan çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Karaköprü'ye bağlı kırsal mahalle muhtarları İlçe Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi ziyaret ederek, mahallelerinde yapılan çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Karaköprü'yü kalkındırmak adına merkezde olduğu kadar kırsal mahallelerde de hizmetlerini sürdüren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye kırsal mahalle muhtarlarından teşekkür geldi.

Karaköprü Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Çiftçi ile ilçeye bağlı Köksüren Mahalle Muhtarı Hacı Çiftçi, Otlukalan Mahalle Muhtarı Savaş Aslan, Lüleci Mahalle Muhtarı Ramazan Yavuz, Demircik Mahalle Muhtarı Mehmet Çiftçi, Göbekli Mahalle Muhtarı Hüseyin Akgöbek, Kızılburç Mahalle Muhtarı Mahmut Akbaş ve Bozköy Mahalle Muhtarı Mehmet Müjde Başkan Baydilli'yi makamında ziyaret etti. Kırsal mahallelere yaptıkları yatırımlar ve hizmetler için Başkan Baydilli'ye teşekkür eden muhtarlar, yapılan hizmetlerle köylerinde sıkıntıların büyük oranda giderildiğini ifade ettiler. Muhtarlara nazik ziyaretleri için teşekkür eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kırsal mahalleleri her zaman önemsediklerini ve hizmetin en iyisini götürmeye çalıştıklarını kaydetti. Muhtarların ilçeye hizmette kendilerine önemli derecede yardımcı olduklarını ifade eden Başkan Baydilli, "Kırsal mahallelerimizi son 5,5 yılda yaptığımız çalışmalar ve yatırımlarla önemli derecede kalkındırdık. Kırsal mahallelerimizin tamamında köy içi yolları stabilize malzeme serimiyle yeniledik. Çok amaçlı salon yapmadığımız birkaç köyümüz kaldı, 17 kırsal mahallemize de sentetik çim saha kazandırdık. Bunların karşılığında da muhtarlarımız sağ olsunlar ziyaretimize geldiler, teşekkür ettiler. Ben de muhtarlarımıza bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde köy içi yollarda stabilize malzeme serimi, çok amaçlı salon ve sentetik çim saha hizmetleriyle kırsalı merkezden ayırmadan çalışmalarını sürdürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı