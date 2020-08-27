Muhtarlardan Başkan Kılıç'a teşekkür Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı ve AK Parti Bafra İlçe Başkanı Av. İbrahim Semiz ile birlikte, mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı ve AK Parti Bafra İlçe Başkanı Av. İbrahim Semiz ile birlikte, mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bafra Belediyesi tarafından daha önceden oluşturulan Fen İşleri çalışma programı dahilinde devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alındığı ve mahalle muhtarları ve sakinleri ile istişarelerin gerçekleştirildiği ziyaretler; Tütüncüncüler, Tepecik, Sarıçevre, Gökçesu ve Çataltepe Mahallelerinde yönelik yapıldı.

"Sathi kaplama aracının katkısı büyük"

Bafra Belediyesi tarafından yakın zamanda araç filosuna kazandırılan ve pek çok Büyükşehir Belediyesinde dahi olmayan sathi kaplama aracının gösterdiği performans ve çalışma sürelerinin kısaltılmasındaki pozitif etkisi dikkat çeken mahalle muhtarları verilen sözlerin tutulması, yakın ilginin devam etmesi ve mahallerinin sorunlarının giderilmesi noktasındaki samimi gayret nedeniyle Başkan Hamit Kılıç'a teşekkür ettiler.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı ve İlçe Başkanı Av.İbrahim Semiz'in dış mahalle ziyaretleri Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 1400 m sathi kaplama çalışmasının yapıldığı Tütüncüler Mahallesi ile başladı.

"Başkanımız her sözünü yerine getirdi"

Tütüncüler Mahallesi Muhtarı Ali Şencan, "Başkanımız bize şimdiye kadar verdiği tüm sözleri yerine getirdi. Mahalle olarak tüm taleplerimizi fazlasıyla karşıladı. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

"İlgisini hiç eksik etmedi"

Sathi kaplama çalışmasının yapıldığı Tepecik Mahallesi'ne gerçekleştirilen ziyaret ve incelemelerde ise Mahalle Muhtarı Necmettin Keleş, "Belediye Başkanımız Hamit Kılıç'a teşekkür ediyorum. Başkan seçilmesinden bu güne yakın ilgisini hiç eksik etmedi" dedi.

"Temel ihtiyacımız giderildi"

1000 m sathi kaplama yol çalışmasının yapıldığı ve 1000 m serme sıkıştırmanın yapılacağı Sarıçevre Mahallesi Muhtarı Muharrem Erol, "Mahallemizin temel ihtiyaçlarının başında yer alan yolumuzun belediyemiz tarafından yapılması hızlı bir şekilde tamamlanıyor olması bizler çok mutlu etti" diyerek teşekkür etti.

"Hayal bile edemediğimiz bir hizmetti"

2 bin 450 m sathi kaplama yol çalışmasının yapıldığı Gökçesu Mahalle Muhtarı Aytekin Çil, "Mahallemize 2 bin 450 m sathi kaplama yapıldı. Uzun zamandır yapılması beklenen ve mahallemiz için çok önemli bir yoldu. Hayal bile edemediğimiz bir hizmetti. Başkanımız söz verdi ve sözünü tuttu" şeklinde konuştu.

"Verilen sözlerden çok daha fazlasına kavuştuk"

1550 m sathi kaplamanın ve aynı zamanda yol genişletme çalışmasının yapıldığı Çataltepe Mahallesi'nde Muhtar Aydın Kaya ise, "Başkanımız verdiği sözden çok daha fazlasını mahallemize kazandırdı. Bu hizmet mahallemiz için oldukça önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Samsun Milletvekili Av.Orhan Kırcalı ve AK Parti Bafra İlçe Başkanı Av.İbrahim Semiz gerçekleştirdikleri ziyaretlerde mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek sorun ve beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulundular.

"Görevimizi yerine getiriyor, gece-gündüz çalışıyoruz"

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Samsun Milletvekilimiz Av. Orhan Kırcalı İlçe Başkanımız Av. İbrahim Semiz ve ekibimizle birlikte; Tütüncüncüler, Tepecik, Sarıçevre, Gökçesu ve Çataltepe Mahallelerimizde çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulunduk. Fen İşleri Müdürlüğümüzce mahallerimizde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek muhtarlarımıza ve mahalle sakinlerimize bilgi vererek hasbıhal ettik. Bafra Belediyesi olarak yaz sezonu öncesinde oluşturduğumuz program dahilinde gece-gündüz çalışıyoruz. Bünyemize kazandırdığımız sathi kaplama aracımız çalışmalarımızda oldukça bizlere yüksek ölçüde katkı sağlıyor. Sürekli ifade ettiğimiz gibi Bafra'mıza bağlı tüm mahallelerimizin beklentilerinin farkındayız. Bu beklentilere cevap verebilme çabasındayız. Her muhtarımız ile sürekli görüşüyor ve değerlendirmelerde bulunuyoruz. Bu günkü ziyaretlerimizde bizleri sıcak ve samimi tavırlarıyla misafir eden ve bizler ile ilgili güzel düşüncelerini ifade eden mahalle muhtarlarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Bizler sadece görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu gayretimiz her mahallemiz ve her vatandaşımız için bundan sonrada devam edecek" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA