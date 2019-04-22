Muhtarlardan Başkan Kılıç'a Sürpriz

Samsun Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Bafra'nın 139 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.

Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, mahalle muhtarlıklarına yeni dönemde başarılar dileyen Başkan Kılıç, gece-gündüz demeden hep beraber çalışacaklarını söyledi. Muhtarlar Dernek Başkanı Salih Zeki Nayır, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Barbaros Turna, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz yaptıkları konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Başkan Kılıç, "Çalışmalar sırasında Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi iş birliği vurgusu yaptık. Güzel de bir netice elde ettik. Biz Bafra Belediyesi olarak hizmetlerimizi zaten yapacağız ama Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile daha başka hizmetler de yapacağız. Daha seçim biter bitmez görüşmelerimizi başlattık. Seçim çalışmalarımızda gönül belediyeciliği vurgusu yaptık. Beraberce çalışmalarımızda gönül seferberliğini sürdürmemiz lazım. Vatandaşlarımızı dinlememiz lazım. İstek ve dileklerini almamız lazım. Hep beraber konuşup sorunları çözmeye çalışacağız. Ancak bu şekilde başarılı oluruz.Belediye seçimlerinin yanında muhtarlarımız da iyi yarıştı. Yanılmıyorsam 59 muhtarımız değişti. Seçilen tüm muhtarlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise, "İlk defa seçilerek görevlerine başlayan ve yeniden seçilen muhtarlarımızı tebrik ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum. Bizler milletvekili olarak belediyelerimizin çalışmalarının her zaman yanındayız. Hizmetleri yerine getirirken belediye başkanımızın da değindiği gibi milletvekilleri, teşkilatlar ve yerel yöneticilerimiz bir ve beraber olarak güzel hizmetlere beraberce imza atacağız. Ayrı gayrı yok. Hepimizin hedefi şehirlerimize, halkımıza hizmet etmek. Gönüller bir olup memlekete hizmet için atmalı. Onun için el ele vererek çalışacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Kılıç'ın doğum günü olması nedeni ile muhtarlar sürpriz yaparak Başkana Pasta ikram etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA