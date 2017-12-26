Muhtarlardan Başkan Ergün'e Pastalı Sürpriz

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Muhtarlar Derneği Yönetimi ve ilçede görev yapan 31 mahallenin muhtarlarını makamında ağırladı. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ve yatırımlardan duydukları mutlulukları ve teşekkürlerini ileten muhtarlar Başkan Ergün'e pasta sürpriz yaparak derneğin rozetini taktı.



Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve yönetimi öncülüğünde, ilçede görev yapan 31 mahallenin muhtarı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2014 yılından başlayan süreç itibariyle ilçeye saymakla bitmeyecek projeler kazandırdığını belirten heyet, Başkan Ergün'e pasta sürprizi de yaptı. Dernek Başkanı Bedriye Pehlivan ayrıca hizmetlerinden dolayı Başkan Ergün'e muhtarlar derneğinin rozetini de taktı.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, istişarelerle geçen ziyarette, konuklarının sorularını içtenlikle yanıtladı. Muhtarların istek ve taleplerinin notunu da alan Başkan Ergün, her mahalleyle ilgili planlanan projeleri de müjdeledi. MASKİ tarafından hazırlanan 154 Mahalle Projesi kapsamında Yunusemre ilçesinde 16 mahallenin altyapı projelerinin hazırlandığını belirten Başkan Ergün, ilgili mahallelerinin altyapılarının sil baştan yenileneceği ve sağlıklı bir sisteme kavuşturulacağını dile getirdi.



Manisa merkezindeki ve ilçelerdeki ulaşım çalışmalarından da bahseden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Nasipse 2018 yılının ikinci yarısında elektrikli otobüslerimiz de Manisa'da hizmet vermeye başlayacak. Bunu buradan açıklayayım. Bu otobüslerin devreye girmesiyle, artık iki nokta arasındaki ulaşım daha kısa ve direkt olacak. Örneğin merkezde 45 dakikalık bir güzergah 25 dakikaya düşecek. Bunların da planlamasını yapıyoruz. Tüm çalışmalarımız, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için" diye konuştu. - MANİSA