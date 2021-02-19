Muhtarlardan Başkan Demirbaş'a teşekkür plaketi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muhtarlardan Başkan Demirbaş'a teşekkür plaketi

19.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:24
Muhtarlardan Başkan Demirbaş'a teşekkür plaketi

Çubuk Muhtarlar Derneği, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a teşekkür plaketi verdi.

Çubuk Muhtarlar Derneği, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a teşekkür plaketi verdi.

Göreve geldiği günden bu yana her fırsatta halkla iç içe olan, muhtarlıkları ve mahalle sakinlerini ayrı ayrı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın bu gayreti takdir görmeye devam ediyor.

Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Şan, dernek binasında konuk ettikleri Demirbaş'a plaket verdi.

Demirbaş'ın, dernek merkezilerinin tüm ihtiyaçlarını giderdiğini ve kendilerine her konuda destek olduğunu dile getiren Şan, "Sağ olsun başkanımız bizlerin her zaman yanında oluyor. Göreve geldiği ilk günden bugüne pandemi süreci de dahil hiç bir hizmeti aksatmadan mahallelerimizin ve muhtarlarımızın sorunlarının çözümü için üstün gayret sarf ediyor. Başkanımıza derneğimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İmkanları ölçüsünde tüm muhtarların istek ve taleplerini karşılamaya çalıştıklarını anlatan Başkan Demirbaş da "Muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın sorunlarını minimuma indirmek bizim en asli görevlerimizden biri. Muhtarlarımızla sürekli koordineli çalışıyoruz. Bize, vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmet edebilme imkanı sağlayan muhtarlarımıza asıl biz teşekkür ediyoruz. İnşallah onlarla birlikte daha nice güzel hizmetleri gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

İlçede yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Demirbaş, daha sonra muhtarların istek ve taleplerini dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Kadir Topbaş Muharrem İnce Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Seda Sayan Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Osman Özköylü Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk Şehit Antalya Diyetisyen
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muhtarlardan Başkan Demirbaş'a teşekkür plaketi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 10:36:53. #1.14#
title