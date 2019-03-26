Muhtarlardan Başkan Aydın'a Veda Programı

Muhtarlar Derneği tarafından Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın için veda programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Paşabahçe Kütük Ev'de düzenlenen programa Aydın'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç ve mahalle muhtarları katıldı.

Aydın, programda yaptığı konuşmada, 10 yıllık hizmet döneminde yaptığı çalışmaları anlattı. Görev süresince kendisini, ailesini, çocuklarını ihmal ettiğini ancak Sivas'ı ihmal etmediğini aktaran Aydın, "Bu dünya için değil, ahiret için, Rabbimizin rızası için çalıştık. Halkımızı memnun ettiğimiz zaman dualarının bizimle olacağını biliyorduk. Siyaseti bir hizmet aracı olarak gördük. Hiçbir zaman makamdan güç almadık, kimseyi ezmedik. Herkese eşit hizmet ettik." ifadelerini kullandı.



Göreve ilk geldiği dönemde şehirde haftada 3 gün suların kesildiğini ve hava kirliliğinin hat safhada olduğunu anımsatan Aydın, 800 kilometre doğal gaz hattı döşenerek hava kirliliğinin ortadan kaldırıldığını, kayıp-kaçakları önleyerek de su kesintilerinin tarih olduğunu belirtti.

Aynı dönemde Sivas'ı yağmur suyu hattıyla tanıştırdıklarını kaydeden Aydın, "O dönemde kimse bizden atık su arıtma tesisi yapmamızı istemedi. Ancak biz Kızılırmak ve doğamızı korumak adına atık su arıtma tesisini yaptık. Sorumlu makam olarak bu problemi gördük ve çözüme kavuşturduk." açıklamasında bulundu.



Tek tip ulaşım sistemi ile minibüslerdeki haksız rekabet ortamını önlediklerini aktaran Aydın, çöp toplama merkezinin de yapılan düzenlemeler ve çöpten enerji üretim tesisleriyle bambaşka bir duruma geldiğini sözlerine ekledi.



Ulaşımda yapılan projelere de değinen Aydın, şunları kaydetti:

"Yol, cadde ve kaldırımlarda bir standart oluşturduk. Alt geçitler, kavşaklar, yeni yollar, köprüler ve tünellerle şehir trafiğini rahatlattık. Kuzey ulaşım aksındaki tıkalı noktaları açarak burayı ana güzergah haline getirdik. Karşıyaka ve Kızılırmak üzerine yeni köprüler yaptık. Selçuklu döneminde 2, Cumhuriyet döneminde ise yine 2 köprü yapılan Kızılırmak üzerine biz sadece kendi dönemimizde 8 köprü yaptık. Çok görevde kalmak değil, iz bırakmak önemli."

Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç ise hizmetlerinden dolayı Aydın'a teşekkür ederek, "2014-2019 yıllarında başkanımızla birlikte 50'den fazla toplantı yaptık. Halkımızın taleplerini kendisine ilettik. Sıcak Çermik'te yıllık istişare toplantıları düzenledik. Belediyemiz muhtarlara bilgisayar desteği sağlayarak muhtarlık ofislerimizi yaptı. Muhtarlar Konfederasyonu üyelerini belediyemizin desteği ile 3 defa Sivas'ta ağırladık." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Aydın, mahalle muhtarlarına teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: AA