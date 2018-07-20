Muhtarlardan Başkan Atilla'ya Ziyaret

Diyarbakır Lice ilçesindeki mahalle muhtarları, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti.

Başkan Atilla, mahallelerde alt yapı, ulaşım ve birçok konuda yapılan hizmetler ile ilgili mahalle muhtarlarıyla istişarede bulundu.



Atilla, ziyaret dolayısıyla mahalle muhtarlarına teşekkür ederken, muhtarlar ise Atilla'ya çalışmalarında başarılar diledi.