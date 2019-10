Muhtarlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

18.10.2019 18:06

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, "Konfederasyon olarak dün nasıl Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarında şanlı ordumuzun ve aziz milletimizin yanında dimdik durduysak Barış Pınarı Harekatı'nda da aynı güç ve desteği verdik, yarın da vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Aktürk, yaptığı yazılı açıklamada, "sınır güvenliğini korumak ve komşu ülke Suriye'nin toprak bütünlüğüne müdahale eden terör gruplarını püskürtmek, yıldırmak veya ortadan kaldırmak" amacıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaştığını belirtti.

Bir ve beraber olunduğu sürece milletin sırtını kimsenin yere getiremeyeceğini dün bir kez daha tüm dünyanın gördüğünü vurgulayan Bekir Aktürk, şunları kaydetti:

"Her türlü zaman ve koşulda şanlı ordumuzun ve Mehmetçiklerimizin gerçekleştirdiği operasyonları, ülkemizin dik duruşu ve milletimizin tam desteğiyle isteğimizi alarak tamamlayacağımız bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Dün nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda bu millet Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla Çerkez'iyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bir olup, al bayrağımız altında Türkiye Cumhuriyeti topraklarını cansiparane korumuş ve bize bu vatanı emanet etmişlerse, bugün de yedi düvel karşımızda olmasına rağmen Türk milletinin asil ve onurlu duruşu bir kez daha dünyayı dize getirmiştir."

Aktürk, kahraman Mehmetçiklere sonsuz şükranlarını sunduklarını belirterek, "Vatanın bölünmez bütünlüğü için canını seve seve vererek, şehadet şerbetini içip şehitlik mertebesine ulaşan Mehmetçiklerimize ve operasyon esnasında gerçekleştirilen hain saldırılarda şehit olan sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü ordusu, güçlü yönetimi ve vatanperver milleti ile yapılan her tehdide gereken cevabı her ortamda, her şartta vermesini bilen bir ülke olduğunu belirten Bekir Aktürk, şunları ifade etti:

"Birlik olduğumuzda bizi kimsenin yenemeyeceğini tüm dünya anlamıştır. Konfederasyon olarak dün nasıl Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarında şanlı ordumuzun ve aziz milletimizin yanında dimdik durduysak Barış Pınarı Harekatı'nda da aynı güç ve desteği verdik, yarın da vermeye hazırız. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için her zaman canımızın, kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Barış Pınarı Harekatı Türkiye'nin kazandığı önemli bir zaferdir ve bunu tüm dünya kabul etmiştir.

Bu vesileyle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutlar, selam ve sevgilerimi sunarım."

Kaynak: AA