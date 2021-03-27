Muhtarlardan Ataç'a teşekkür ziyareti
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Muhtarlardan Ataç'a teşekkür ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Muhtarlardan Ataç'a teşekkür ziyareti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Uluönder, Zincirlikuyu ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerinin muhtarlarını ağırladı.

Vakaların artışa geçtiği ilde, vatandaşlara ''SMS'' ile uyarı! Sokak sokak isim verip, uzak durun çağrısında bulundular
Vakaların artışa geçtiği ilde, vatandaşlara ''SMS'' ile uyarı! Sokak sokak isim verip, uzak durun çağrısında bulundular

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Uluönder, Zincirlikuyu ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerinin muhtarlarını ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

Son olarak Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı ve Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler, Zincirlikuyu Mahalle Muhtarı Erdal Karakaya ve Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Serpil Üstsoy, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Muhtarlar ziyaret esnasında, belediye ekipleri tarafından mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalardan ötürü teşekkürlerini ileterek, Başkan Ataç'ın her zaman destekçileri olmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet ifade eden Başkan Ataç da, muhtarlarla iş birliği içerisinde olmaya devam edeceklerini belirterek, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda mahallelerde en iyi hizmeti sunmayı sürdüreceklerini kaydetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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