Muhtarlardan anlamlı bağış

09.11.2019 11:15 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:20

Edirne merkez mahalle ve köy muhtarları kahraman ordumuzun Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı "Barış Pınarı Harekatı" na destek vermek amacıyla aralarında topladıkları bağışı, Vali Ekrem Canalp'e teslim etti.



Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Tasmalı başkanlığındaki heyet Vali Ekrem Canalp'i ziyaret ederek topladıkları nakdi yardımı Mehmetçik Vakfına bağışlanmak üzere teslim etti.



Muhtarların gösterdiği duyarlılığa teşekkür eden Vali Canalp, "Muhtarlarımızı ve onların nezdinde tüm Edirne halkını, askerimize verdikleri bu destek onurlu davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Topladıkları bu bağış Mehmetçik Vakfı hesabına yatırılacak. Herkes elinden geldiği şekilde kahraman ordumuza desteklerini ifade ediyor, tekrar muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA