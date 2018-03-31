Muhtarlardan Afrin Şehitleri Anısına Çeşme

Burdur'un Gölhisar ilçesinde muhtarlar yeni yapılan çeşmeye "Afrin Şehitleri Çeşmesi" adını verdi.

Gölhisar ilçesi Horzum Mahalle Muhtarı Muktalip Kaya ve Konak Mahalle Muhtarı Mehmet Arslan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destek olmak amacıyla Govalca mevkisinde yeni yapılan çeşmeye "Afrin Şehitleri Çeşmesi" adını verdi.

Çeşmesinin açılışı Gölhisar Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve Gölhisar Belediye Başkan Vekili Mehmet Okunakol'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Okunakol yaptığı açıklamada, çeşmenin yapılmasında emeği geçen Konak ve Horzum mahalle muhtarlarına ve hayırsever vatandaşlara teşekkürlerini ileterek "Afrin Şehitleri Çeşmesi inşallah dünya durdukça dim dik ayakta kalacaktır." dedi.

Horzum Mahalle Muhtarı Muktalip Kaya ise çeşmeden su içenlerin Afrin şehitlerini her zaman hatırlayacağını, vatanın bütünlüğü için canlarını ortaya koyan şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade etti.