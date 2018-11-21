Muhtarlardan "1915 Çanakkale Köprüsü"Ne Ziyaret
Ayvacık ve Ezine ilçelerinde görev yapan muhtarlar "1915 Çanakkale Köprüsü" inşaat alanını gezdi.
Ayvacık ve Ezine ilçelerinde görev yapan muhtarlar "1915 Çanakkale Köprüsü" inşaat alanını gezdi.
Çanakkale Valiliği'nin koordinesinde, Lapseki Kaymakamlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete, Ayvacık ve Ezine ilçelerinde görev yapan muhtarlar katıldı.
Muhtarlar, şantiye alanında görevli ekipten son çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin ise hükümet konağında düzenlenen toplantıda, bölgede görevli muhtarları ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
Ziyarete, Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Özel İdare Müdürü Ahmet Alkan ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Latif Candan katıldı.