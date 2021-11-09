MUHTARLARA SAĞLIK DOLU EĞİTİM

HENDEK, SAKARYA (Habermetre) - Hendek Belediyesi koordinesinde Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarlarına yönelik; Toplum Sağlığında Yerel Stratejik Bilinçlenme, koronavirüs ve pandemi süreci, toplum bağışıklığı, temel ilk yardım gibi konularda eğitim verildi.

İŞBİRLİĞİ

Hendek Ticaret Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen eğitim seminerine Hendekli muhtarlar büyük ilgi gösterdi. Hendek İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Tekin Ulaş Karatepe, Muhtar Gelişim Eğitimlerinin devamlılığının önemine vurgu yaparken, Pandemi sürecinde canla başla çalışan sağlık personelimizin yerel yönetimlerle olan işbirliği çok önemli. Bu nedenle katılımlarından dolayı tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum diye konuştu.

TEMEL İLK YARDIM

İlçe Sağlık Müdürlüğünden Deniz de Asis, acil durumlarda ilk müdahalenin ve yardımın önemine değinirken, Temel amacımız, sağlık ekipleri gelinceye kadar kazazedenin durumunun daha da kötüye gitmesini engellemek ve zarar verici bir uygulamada bulunmamaktır. Katılımcılar, bir kaza durumuyla karşılaştıklarında olay yerinde güvenliğin sağlanması, 112'ye doğru şekilde bilgi verilmesi ve doğru müdahale konusunda bilgilendirilmiştir dedi.

AŞILAMA ÖNEMİ

Pandemi sürecine değinerek aşılamanın önemine değinen Asis, Aşılama, dünya tarihinde bugüne kadar en etkili olarak kabul edilen koruyucu sağlık hizmetlerinden biri olarak kabul ediliyor. Başta çocuklar olmak üzere tüm nüfusun bulaşıcı hastalıklardan korunmasında aşılar önemli bir araçtırdiye konuştu.

TURGUT BABAOĞLU

Toplantıya katılan Muhtarlara teşekkür eden Hendek Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Kemal Atala, Başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu bu eğitimlere ve programlara önem veriyor. Bu programların artması planlanıyor. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum dedi.

TEŞEKKÜR

Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına yapılan eğitim programlarının devam edeceği açıklanırken, eğitim programı sonunda tüm muhtarlara katılım belgesi takdim edildi. Muhtarlar program nedeniyle Hendek Belediyesine ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti.

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