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Muhtarlara "meraların otlatmaya açılması" çağrısı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) ve Tüm Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği (TMD) Genel Başkanı Nihat Çelik, muhtarların, meraların tamamının otlatmaya açılması için aktif görev almasını talep etti.

Muhtarlara
22.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:18

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) ve Tüm Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği (TMD) Genel Başkanı Nihat Çelik, muhtarların, meraların tamamının otlatmaya açılması için aktif görev almasını talep etti.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, muhtarların, tarım ve hayvancılık üretimindeki katkısının yadsınamayacağını belirtti.

Türkiye'nin tarım ve hayvancılık potansiyeli çok büyük bir ülke olduğuna değinen Çelik, "Mülteci ve yabancılarla birlikte 88 milyonluk bir ülkenin gıda güvencesini çiftçimiz ve yetiştiricimiz sağlıyor. Bu ülkenin hala yeterince kullanılmayan tarlaları, otlakları var. Hayvancılığın en ucuz yem kaynağı mera ve çayırlardır. Çayır ve meralar ıslah edilmelidir." ifadesini kullandı.

Çelik, tarım ve hayvancılık için harcanacak her kuruşun ekonomiye misliyle geri döneceğini vurgulayarak, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sağlık sistemi yanında tarımın da önemini ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Kovid-19 sürecinde tarımsal üretimin aksamadan sürdüğüne, çiftçinin ve yetiştiricinin faaliyetlerini devam ettirdiğine işaret eden Çelik, devlet ile vatandaş arasında köprü görevini gören muhtarların da salgında yetkili birimlerle eş güdüm içinde çalıştığını hatırlattı.

Çelik, muhtarların kırsal bölgelerde de önemli görevleri olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kamu kuruluşlarının devletin kırsaldaki temsilcisi olan muhtarlarımızla iş birliği içinde hareket etmesi sorunların çok daha hızlı çözülmesine katkı sağlar. Hayvancılıkta yem maliyetlerini düşürmek için meralarımızın tamamının otlatmaya açılması gerekiyor. Muhtarlarımızın burada etkin, aktif görev almaları önemlidir. Tek karış mera, otlatma dışında kalmamalıdır."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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