Muhtarlara hizmet içi eğitim
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Muhtarlara hizmet içi eğitim

23.10.2020 11:08 | Son Güncelleme: 23.10.2020 11:13
Muhtarlara hizmet içi eğitim

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim verildi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim verildi.

Kabadüz Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, Kovid-19 salgının önlenmesi için alınması gerekenler tedbirler, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesinin sağlanması gibi konular muhtarlara anlatıldı.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi. - ORDU

Muhtarlara hizmet içi eğitim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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