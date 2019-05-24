Muhtarlara eğitim semineri

Karabük'ün Yenice ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarına yönelik eğitim programı düzenlendi.

Valilik Büyük Toplantı Salonunda Karabük Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde seçilerek göreve gelen muhtarları tebrik etti.

Seçilemeyen muhtarlara da verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eden Gürel, "5 yıl boyunca inşallah hep birlikte güzel hizmetler yapacağız. Özellikle Yenice gibi ormanlarıyla ünlü bir ilçemizde orman köylüsü bizler için çok önemli. Siz muhtarlar köylülerimizin sorunlarının çözülmesi konusunda büyük roller oynayacaksınız. Muhtarlar vatandaşlarımızla devlet ve kurumlar arasındaki köprü görevini yerine getirmektedir. Bulunduğunuz ilçelerdeki Kamu yöneticileri ile birebir ilişki içinde olmanızda yarar var. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum, eğitim programının hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Toplantıda, muhtarların görevi, nikah kıyma yetkileri ve sorumlulukları, İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan "Muhtar Bilgi Sistemi" hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA