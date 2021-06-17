Muhtarlara başarı belgesi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarına Kaymakamlık tarafından başarı belgesi verildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarına Kaymakamlık tarafından başarı belgesi verildi.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, "Köy ve mahallelerimizde yürütülen iş ve işlemler ile sunulan hizmetler çok başarılı olmuştur. Özellikle pandemi sürecinde, İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri doğrultusunda koordine edilen izolasyon, filyasyon işlemleri takdire şayandır. 112 Vefa İletişim Programı kapsamında vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını karşılama hizmetlerinde fedakarca ve özveriyle görev yapan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başarı belgelerinin takdiminin ardından muhtarlarla hatıra fotoğrafları çekildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı