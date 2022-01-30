Muhtarlara ailenin korunması ve kadına şiddet anlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muhtarlara ailenin korunması ve kadına şiddet anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Muhtarlara ailenin korunması ve kadına şiddet anlatıldı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince muhtarlara ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesi ile dolandırıcılık ve uyuşturucu olaylarının önlenmesine yönelik bilgilendirmede bulundu.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince muhtarlara ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesi ile dolandırıcılık ve uyuşturucu olaylarının önlenmesine yönelik bilgilendirmede bulundu.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşlara ve muhtarlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, merkez ilçede bulunan toplam 34 muhtara ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konuları anlatıldı. Ayrıca jandarma ekiplerince yapılan bilgilendirmede muhtarlara dolandırıcılık ve uyuşturucu olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarda aktırıldı. Bilgilendirme faaliyetlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - KASTAMONU

Muhtarlara ailenin korunması ve kadına şiddet anlatıldı

Muhtarlara ailenin korunması ve kadına şiddet anlatıldı

Muhtarlara ailenin korunması ve kadına şiddet anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İl Jandarma Komutanlığı, Dolandırıcılık, Kastamonu, Jandarma, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title