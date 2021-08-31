Muhtarlar zafer coşkusunu
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Muhtarlar zafer coşkusunu

Muhtarlar zafer coşkusunu
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında muhtarlar, İzmit Körfezi'nde gemi turuna katılarak, gönüllerince eğlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, gemiyle İzmit Körfezi turuna çıkan mahalle muhtarları bir yandan zafer coşkusunu yaşarken, bir yandan da stres atıp güzel bir gün geçirdi. Bir araya gelip kaynaşma fırsatı yakalayan muhtarlar, gezi boyunca Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilileriyle hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

GEMİ TÜRK BAYRAKLARIYLA SÜSLENDİ

Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği körfez turu, Kartepe, Gölcük ve Karamürsel ilçelerindeki muhtarların katılımıyla İzmit iskelesinde başladı. Muhtarlar, Türk bayraklarıyla süslenen gemiyle Derince, Körfez, Hereke, Dilovası Osman Gazi Köprüsü, Karamürsel, Değirmendere ve Gölcük sahillerini kapsayan tura çıktı. Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Ersoy, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban ve şube müdürlerinin de katıldığı turda, İzmit Körfezi'nin muhteşem güzelliğini seyreden muhtarlar, güneşin batışını da izleyerek, bol bol fotoğraf çekti.

İZMİR MARŞI EŞLİĞİNDE

Büyükşehir Belediyesi bando ekibinin çaldığı birbirinden güzel şarkılarla eğlenen muhtarlar, İzmir Marşı eşliğinde Türk bayraklarını sallayarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Günün yorgunluğunu atarak güzel bir gün geçiren muhtarlara gemide sandviç, dondurma ve çay ikram edildi. Darıca iskelesinde verilen molada muhtarlar Millet Bahçesi'ni gezme fırsatı buldu. Daha sonra katılanlara Darıca Antikkapı'da akşam yemeği ikramında bulunuldu. Geç saatlere kadar süren etkinlik, İzmit İskelesi'nde sona erdi.

MUHTARLARDAN BAŞKAN'A TEŞEKKÜR

Muhtarlar, güzel bir etkinlikte bir araya gelerek hem eğlendiklerini hem de kaynaşma ortamı bulduklarını belirterek, böyle güzel bir program düzenlediği için Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Kartepe Şevkatiye Mahalle Muhtarı Musa Mut, herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, etkinliği düzenleyen Başkan Büyükakın'a teşekkürlerini iletti. Bu tip etkinliklerin düşünülmesinin çok yerinde ve doğru bir uygulama olduğunu belirten Mut, "Muhtarlarımız gerçekten çok çalışıyor ve yoruluyor. Tahir başkanımız bunu iyi hissetmiş. Yerinde bir uygulama. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum ve bu tür etkinliklerin en az yılda bir tekrarlanmasını talep ediyorum" diye konuştu.

KAYNAŞMA FIRSATI DOĞDU

İzmit Sarışeyh Mahalle Muhtarı Tuncay İnce ise Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği gemi gezisinde hem stres attıklarını hem de muhtarlarla kaynaşma fırsatı bulduklarını dile getiren İnce, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Gayet eğlenceli geçti. Hem İzmit Körfezi'mizi baştan sona dolaştık, hem sohbet ortamı doğdu, hem de müzik eşliğinde eğlendik. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve belediye yetkililerine teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin devamını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK

İzmit Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Rahim Varol da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği güzel bir etkinlikte bir araya gelerek, güzel bir gün geçirdiklerini ifade etti. Varol, "30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinlik ve gezi oldu. Bunun yanı sıra Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanımız ve şube müdürlerimizle de hizmet noktasında fikir alışverişinde bulunduk. Çok verimli bir etkinlik oldu. Tahir Büyükakın başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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