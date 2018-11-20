Muhtarlar Tkdk Kredileri Hakkında Bilgilendirildi

Beypazarı ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ankara İl Koordinatörlüğünce, kredi başvurusu ve krediden yararlanma seçeneklerine ilişkin muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Beypazarı Halk Evi'nde düzenlenen toplantıya, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Başkan Vekili Aykut Geren, TKDK İl Koordinatörü Güzün Oyman, Beypazarı Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, bakanlık yetkilileri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda konuşan Geren, işletmelerdeki rekabet gücünün artırılması, üretim standartlarının AB standartlarında yapılması ve mevzuatın uyumlaştırılması için verilen kredi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri de 1 milyon 600 bin avroluk hibe kredilerden kimlerin nasıl ve ne şekilde faydalanacağı konusunda muhtarlara bilgi aktardı.