Muhtarlar ‘takım’ satışını artırdı

Erkek giyim markası Kiğılı CEO'su Suerdem, muhtarlar, meclis üyeleri ve belediye başkanlarının yarıştığı yerel seçimlerde, aday adayları ile birlikte 800 binin üzerinde kişinin özellikle erkek giyim sektörünü canlandırdığını söyledi.

Muhtarlar ‘takım’ satışını artırdı

Erkek giyim markası Kiğılı CEO'su Suerdem, muhtarlar, meclis üyeleri ve belediye başkanlarının yarıştığı yerel seçimlerde, aday adayları ile birlikte 800 binin üzerinde kişinin özellikle erkek giyim sektörünü canlandırdığını söyledi... Selenay Yağcı'nın haberi...

Kaynak: Dunya.com

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