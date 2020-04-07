Muhtarlar sahada, vatandaş ile devlet arasında köprü oluyor
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Isparta, Güncel

Muhtarlar sahada, vatandaş ile devlet arasında köprü oluyor

Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, korona salgı ile mücadele kapsamında alınan kararların uygulanması ve halka duyurulmasında muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

07.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:32
Muhtarlar sahada, vatandaş ile devlet arasında köprü oluyor

Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, korona salgı ile mücadele kapsamında alınan kararların uygulanması ve halka duyurulmasında muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi. Evden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşların muhtarlardan en çok talep ettiği konu maaş çekimi, ilaç temini ve market alışverişi.

"Bütün muhtarlarımız sahada"

Dernek Başkanı Büyükleblebi, muhtarlık müessesesinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığının altını çizdi. Muhtarlar olarak tüm vatandaşların sorunlarını çözmeye çalıştıklarını anlatan Büyükleblebi, "Öncelikle bütün muhtarlarımız sahada. Vatandaşımızın en kolay ulaştığı birim muhtarlarımız. Vatandaştan gelen istek, talep ve sıkıntılarını direk alabiliyoruz. Vefa Destek Grubu çalışmalarına yardımcı oluyoruz. Vatandaşlarımız 112, 155, 156'yı direk arayarak yardım alabiliyor. Ama muhtarlarımızı da arayan vatandaşlarımız var. İlaç sıkıntıları oluyor, marketten alışveriş ihtiyacı oluyor. Maaş çekme konusunda yardım isteniyor. Muhtarlarımız tüm bu ihtiyaçları karşılıyor. Muhtarlık müessesesinin önemi her zaman ortada. Devletimiz de bu müesseseye önem ve ilgiyi gösteriyor. Bugünlerde muhtarlık müessesesinin ne kadar önemli olduğu ortada. Muhtarlarımız devletimizin aldığı kararların uygulanmasında önemli bir görev üstleniyor. Aynı zamanda vatandaşlarımızın isteklerini alıp, yetkili kurumlara bildiriyoruz" dedi.

"En büyük talep maaş ve ilaç"

Günde en az 5000 kişi ile temas halinde olduklarını bildiren Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Büyükleblebi, "Isparta'mızdan çok güzel birliktelik var. Valimize istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz. Vatandaşımızın isteklerini anında iletebiliyoruz. Milletvekilimiz Recep Özel bey sürekli arıyor ve bizden vatandaş adına bir talebimiz olup olmadığını soruyor. Bu duyarlılığı ve ilgisinden ötürü teşekkür ederiz. Vatandaşlarımız genelde maaş çekimi konusunda yardım istiyor. Kendisinin çekmesi gereken konularda 112 ve 155'e yönlendiriyoruz. Banka kartı ile maaşı biz çekebiliyoruz. Ondan sonra da en büyük talep ilaç temini noktasında. Muhtarlarımız ilacı eczaneden alıp, vatandaşımıza götürüyor. Isparta'da salep dağıtan muhtarımız da var, başka bir ilde vatandaşımız sıkıldı diye davul çalan muhtar da var. Muhtarlık en kolay ulaşılan birim. Vatandaşımızın sorunlarının giderilmesinde muhtarlık müessesesi aktif rol oynuyor ve çok önemli. Bize her türlü konuda soru soruluyor. Biz vatandaşımızın sorularını anında cevaplandırıyor. Tedbirlere alakalı her türlü konuyu vatandaşlarımıza bildiriyoruz. Şu anda muhtarlarımız günde 100 kişi ile diyalog içinde. Soru-cevap, talep-başvuru vs. Her muhtar 100 kişinin sorununun çözümü ile alakalı çalışma yapılıyor. Gün içinde en az 5000 kişi ile temas halindeyiz. 65 yaş üstü muhtarlarımız var. Kamu görevlisi olduğu için çalışmalarını yapıyorlar. Biz de Muhtarlar Derneği olarak tedbirlerimizi aldık. Muhtarlık ofislerine muhtarlarımızın cep numaralarını yazdık. İlk sıralar vatandaşlarımız muhtarlığa çay sohbetine gelmeye başlamıştı. Muhtarlıklarımızı kapattık, telefonlarımızı astık. Genelde telefon ile irtibat halindeyiz." - ISPARTA

Kaynak: İHA

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