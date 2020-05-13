Muhtarlar Ortaköy'deki tarihi altyapı çalışmasından memnun Muhtarlar Ortaköy'deki tarihi altyapı çalışmasından memnunİSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İSKİ ile birlikte Ortaköy Dereboyu Caddesi'nde devam eden 387 metrelik dere ıslahı çalışmalarını yerinde inceledi.

Muhtarlar Ortaköy'deki tarihi altyapı çalışmasından memnun

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İSKİ ile birlikte Ortaköy Dereboyu Caddesi'nde devam eden 387 metrelik dere ıslahı çalışmalarını yerinde inceledi. Muhtarlar, Başkan Akpolat'a 50 yılı aşkın bir sorunu çözüme kavuşturacağı için teşekkür etti.

Beşiktaş'ta yapımı devam eden İSKİ çalışmalarını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yerinde inceledi. Beşiktaş Ortaköy Dereboyu Caddesi'nde yapılan çalışma ile karışık sistem çalışan yağmursuyu hatları ve atık su hatlarının birbirinden ayrıştırılarak Beşiktaş'ın yıllardır çözülemeyen sel baskınları sorununun kalıcı olarak çözüme kavuşacağı belirtildi.

Sahada, mahalle muhtarlarıyla incelemelerde bulunan Başkan Akpolat, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu'dan bilgi aldı. Çalışmalar bittiğinde 387 metre dere ıslahının yapılacağı projede özverili bir şekilde çalıştığını belirttiği mesai arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Akpolat sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Burası çok önemli bir nokta COVID-19 süreciyle mücadele ediyoruz ama bir yandan bunu da bir fırsata dönüştürmüş durumdayız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyoruz. İSKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Çünkü Ortaköy İstanbul trafiği açısından İstanbul'un en kalabalık noktalarından bir tanesi. Burada hem su baskınları hem de çökmeler oluyordu. Buradaki sorunların hepsini bir arada çözmüş olacağız. Vatandaşlarımız da tabi biraz sabredecekler. Tekrar teşekkür ediyoruz sizlerin adına da, Beşiktaş halkına da. Bütün arkadaşlarımın emeklerinize sağlık."

MAHALLE MUHTARLARINDAN BAŞKAN AKPOLAT'A TEŞEKKÜR

Dereboyu Caddesi'nde su baskınlarının büyük bir sıkıntı olduğunu dile getiren Ortaköy Mahalle Muhtarı Yeşim Özer yapılan çalışmalardan sonra artık böyle bir sorunun yaşanmayacağını dile getirerek şunları söyledi. '50 yılı aşkındır yaşadığımız bu sıkıntı, Dereyolu Caddesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın her yağmurda kabusu haline gelen ve en ufak yağmur çiselemesinde bile iş yerlerinin, evlerinin alt katlarından lağım sularının taşması gerçekten herkesin korkulu rüyası olmuştu. Biz bunu defalarca her yere bildirdik. Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat'a çok teşekkür ediyorum. Çok şanslıyız ki böyle bir Belediye Başkanımız var. Bizi hem dinliyor. Hem duyuyor. Hem de hayata geçiriyor. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz.'

Mecidiye Mahallesi Muhtarı Dilek Yücetepe de kendi mahallesinde benzer sorunların olduğunu belirterek bu zorlu süreçte mahalle sakinlerinin gösterdiği anlayıştan ötürü kendilerine teşekkür etti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yapılan çalışmaların görüntülerini sosyal medya hesabından, 'Göreve gelirken halkımıza ve muhtarlarımıza söz verdiğimiz gibi, çok uzun yıllardır yağışlı günlerde Beşiktaş halkının hayatını kabusa çeviren altyapı sorunlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde çözüyoruz. Bu zor günler yanıltmasın, mutlu günleri Beşiktaş'a getireceğiz' mesajını paylaştı.

Kaynak: DHA