Muhtarlar, Nikahı Cübbe Giyip Kıyıyor

Akçakoca'da köy muhtarları artık nikah kıyarken cübbe giymeye başladılar.



Akçakoca'da ise Köy muhtarlarından Muhtarlar Derneği Başkanı Rıdvan Acat ve Akkaya Köyü Muhtarı Refah Koçak, genç çiftlerin nikahlarını kıyarak sosyal medya üzerinden paylaştılar. Paylaşımlarında cübbe giydikleri görüldü. İlçe Nüfus Müdürlüğü muhtarların nikah kıyarken cübbe giymeleri gerektiği vurgulandı. Evlendirme yönetmeliğine göre her evlendirme memurunun bir cübbesi olmak zorunda. Muhtarlarımız da nikah kıydığına göre onların da cübbe giyme zorunluluğu var. Muhtarlar nikah kıyma işine cübbenin ciddiyet kattığı fikrinde oldukları görülüyor. - DÜZCE