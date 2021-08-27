Muhtarlar, mehtap turunda stres attı
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Muhtarlar, mehtap turunda stres attı

Muhtarlar, mehtap turunda stres attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi'ne bağlı muhtarlar ve aileleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarafından düzenlenen mehtap turuna katıldı.

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi'ne bağlı muhtarlar ve aileleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarafından düzenlenen mehtap turuna katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtarlar ve ailelerinin hoşça vakit geçirdiği bir etkinlik düzenledi. İzmit Körfez'inde mehtap turuna çıkan mahalle, aileleriyle birlikte güzel bir akşam geçirdi. Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi'nin organizasyonunda ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen tur, İzmit ilçesindeki mahalle muhtarları ve ailelerinin katılımıyla İzmit iskelesinde başladı.

Derince, Körfez, Hereke, Dilovası Osman Gazi Köprüsü, Karamürsel, Değirmendere ve Gölcük sahillerini kapsayan mehtap turunda, muhtarlar stres attı. Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Ersoy, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban ve şube müdürlerinin de katıldığı turda, İzmit Körfezi'nin muhteşem doğal güzelliğini seyreden muhtarlar, müzik eşliğinde aileleriyle birlikte eğlenerek, güzel bir akşam geçirdi. Katılanlara sandviç, dondurma ve çay ikram edildi.

Muhtarlar, organizasyonun kusursuz olduğu etkinlikte günün yorgunluğunu atarak güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, desteğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ve Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Ersoy'a teşekkür etti. Dernek Başkanı Ersoy, muhtarlarla bir araya gelerek kaynaşma ortamı sağlamak amacıyla mehtap turu düzenlediklerini söyledi.

Pandemi nedeniyle uzun süredir bir araya gelerek bir etkinlik düzenleyemediklerini belirten Ersoy, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'dan gemi talebimiz oldu. Sağ olsun talebimizi kırmadı ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına talimat vererek, muhtarlarımıza gemi tahsis edilmesini sağladı. Başkanımıza, şahsım ve muhtarlar adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Pandemi başladığından bu yana, muhtarların Vefa Destek Grubu'nun doğal üyesi olduğunu anımsatan Ersoy, "Muhtarlarımız bu süreçte gerçekten çok büyük bir özveriyle çalıştılar. Çok yoruldular. Mutlaka dinlenmeye ihtiyacımız vardı. Mehtap turu düzenleyerek, muhtarlarımızı iş yükünden ve stresten bir nebze de olsa uzaklaştırmış olduk. Güzel bir akşam geçirdik. Muhtarlarımıza ve ailelerine katıldıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Muhtarlar, mehtap turunda stres attı
Muhtarlar, mehtap turunda stres attı
Muhtarlar, mehtap turunda stres attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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