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Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Aktürk: "Devlete yardımcı olmak için varız"

Isparta Muhtarlar Derneği Genel Kuruluna katılan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, "Bizim siyasetle işimiz yok. Bizim devlet ile işimiz var. 'Muhtar ne iş yapar?' diyorlar.

11.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:36
Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Aktürk:

Isparta Muhtarlar Derneği Genel Kuruluna katılan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, "Bizim siyasetle işimiz yok. Bizim devlet ile işimiz var. 'Muhtar ne iş yapar?' diyorlar. 'Külliyenin muhtarları' diyorlar. Asla kabul etmiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milletinin muhtarlarıyız. Devlete yardımcı olmak için varız" dedi.


Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ve Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü, Isparta Muhtarlar Derneği'nin olağan genel kuruluna katıldı.


Bekir Aktürk, Türkiye'de muhtar örgütlerinin artık güçlü bir STK haline geldiğinin altını çizerek, "Isparta'da güzel bir birliktelik var. Karşılıklı saygı-sevgi ve devlet adabı var. Sakın bunu kaybetmeyin. Muhtar camiası geçmişte güçlü bir STK değildi. Muhtarlar Bağ-Kur'u cebinden karşılıyordu. Güçlü STK sayesinde asgari ücret seviyesinde maaş alıyoruz. 2012'den sonra Muhtarlar Konfederasyonu kurulmasından sonra devletimize kendimizi hissettirdik. Bu millete hizmet etmek için çalışıyoruz. Devletin mahalledeki gözü, sözcüsü. Bunu hissettirdik. En büyük gücü 2013'de Trabzon'da gösterdik. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar geldi. 500 muhtarımızı Antalya'da seminere aldık. Toplantılar arttı. Sonra iş geldi muhtarın maaşına. Bu ücretlerin asgari seviyeye gelmesinde Sayın Menderes Türel'in desteği vardır. O zaman AK Parti'de yerel yönetimler başkanı idi. Her kapıyı dostluklarla açtık. Mahallemizde, köyümüzdeki insanlarla ilgilenmiyorsak günahı bizimdir. Aldığımız maaşlar bize helal olmaz. Artık bir kimliğimiz var" dedi.


"Muhtar olabilmenin şartları olmalı"


Muhtar olabilmenin şartları olması gerektiğini dile getiren Aktürk, "Muhtarın yasası olmalı. Muhtar olabilmenin şartları olmalı. Eğer memur olamıyorsa, milletvekili olamıyorsa, külliyeden içeri giremiyorsa muhtar da olmasın. Benim halkımın namahreminden içeri giremesin. Birleşik oy pusulasında olmalı. Adaylığı kabul edilir olmalı. Göbek adıyla bile muhtar seçilenler oldu. Belediye Meclisi'ne muhtarlar adına 2 muhtar orada olmalı. Tebligat Kanunu'nda sıkıntılar oldu. Tebligat kalkarsa vatandaşla yüz yüze gelmezsiniz. Muhtar adayı olurken bunu biliyordunuz. 'Protesto ediyorum almıyorum' diyemezsiniz. Gelinen noktayı gözden geçirelim. Biz yürüyünce arkamızdan gelen sizler devlet adabına uyarak yürüyün. Yeni yasa hazırlığında Konfederasyon ile bilgi alışverişinde bulunuluyor. Devlet namahreme girerken bizi alıyor. Bizim kimliğimizin 2 yüzü var. Birinde devlet, diğerinde millet yazıyor. Bizim bize oy veren vermeyen herkesin emrindeyiz. Bizim siyasetle işimiz yok. Bizim devlet ile işimiz var. 'Muhtar ne iş yapar?' diyorlar. 'Külliyenin muhtarları' diyorlar. Asla kabul etmiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milletinin muhtarlarıyız. Devlete yardımcı olmak için varız. Evet külliyenin muhtarlarıyız. Ama o külliyede oturan kim? Bize bunu diyenler yarın külliyeye oturunca ne diyecekler. Birlik olalım. Beraber olalım yeter. Biz derdiniz ile dertleniyoruz. Ben Isparta'yı örnek gösteriyorum. Valinizle, Belediye Başkanınızla, Muhtarlar Derneği başkanınızla örnek gösteriyorum. Belediye Başkanı böylesine güzel bir yer verdi. İnşallah bu ilişkiler artarak devam eder" ifadelerini kullandı.


Kadın muhtarlara plaket


Yeniden başkanlığa seçilen Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi tarafından verilen yemekte, kadın muhtarlara da plaket verildi. Muhtarlar, plaketlerini Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk'ten aldılar. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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